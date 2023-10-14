Татьяна Лазарева* завопила из Испании: "Меня насилуют"

Татьяна Лазарева* завопила из Испании: "Меня насилуют"
Татьяна Лазарева*. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Presss/www.globallookpress.com
Телеведущая поразила народ пугающими откровениями

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ТАТЬЯНОЙ ЮРЬЕВНОЙ ЛАЗАРЕВОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ТАТЬЯНЫ ЮРЬЕВНЫ ЛАЗАРЕВОЙ

Некогда любимая российскими зрителями артистка Татьяна Лазарева* давно обосновалась за границей и оттуда не прекращает поливать грязью нашу страну. Телеведущая записалась в отъявленные русофобки и постоянно говорит гадости о России. Однако недавнее ее выступление было посвящено личным проблемам.

Очередной выход Татьяны в социальные сети перепугал публику. Женщина записала обращение, где пожаловалась на насилие, с которым ей приходится сталкиваться в Испании.

Артистка предстала перед общественностью в весьма странном виде. Люди обратили внимание на провисшие щеки знаменитости, тусклый взгляд и в целом весьма утомленный вид. Не совсем понятно, то ли звезда выступила перед народом с похмелья, то ли совсем недавно вышла из глубокого сна.

Заявления Лазаревой* выглядели еще более пугающими. Звезда заплетающимся языком рассказала, что подвергается насилию в Испании и ничего не может с этим сделать.

"Меня насилуют", – пожаловалась Татьяна.

Стоит отметить, что подписчики знаменитости скептически отнеслись к ее стенаниям. Люди считают, что артистка злоупотребляет алкоголем и поэтому постепенно опускается на самое дно.

К слову, ранее стало известно, что сбежавшей в Европу Лазаревой* вынесли решение в России.


*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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