Дошло до суда: сбежавшей в Европу Лазаревой* вынесли решение в России

Дошло до суда: сбежавшей в Европу Лазаревой* вынесли решение в России
Татьяна Лазарева*. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Артистка наступила на те же грабли

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ТАТЬЯНОЙ ЮРЬЕВНОЙ ЛАЗАРЕВОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ТАТЬЯНЫ ЮРЬЕВНЫ ЛАЗАРЕВОЙ 

Пресненский суд Москвы вынес штраф в размере 40 тыс. рублей в отношении журналистки Татьяны Лазаревой*, проживающей с прошлого года за пределами России. Об этом журналистам сообщили в самом суде.

На Лазареву уже составили соответствующий протокол – телеведущая не обременяла себя соблюдением требований законодательства и игнорировала необходимость соответствующей маркировки на своих страницах в соцсетях.

Как отмечает источники, в отношении Лазаревой месяцами ранее уже выносили штраф по той же причине несоблюдения требований с маркировками. Однако в тот момент Татьяна не согласилась и решила обжаловать постановление.

Пока сама артистка никак не реагировала на ситуацию. Ранее Лазарева обещала вернуться в Россию – но только после того, как "все закончится".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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