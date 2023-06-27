Оскорбившая народ Татьяна Лазарева* заявила о возвращении в Россию

Артистке не так легко за границей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ТАТЬЯНОЙ ЮРЬЕВНОЙ ЛАЗАРЕВОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ТАТЬЯНЫ ЮРЬЕВНЫ ЛАЗАРЕВОЙ.



Популярная актриса Татьяна Лазарева* стала одной из самых дерзких знаменитостей, которые внезапно начали проявлять русофобские настроения. Артистка с удовольствием участвует в различных провокациях против нашей страны и регулярно оскорбляет россиян. Удивительно, но Татьяна всерьез рассчитывает вернуться в нашу страну.



Артистка призналась, что Испания, в которой она давно проживает с комфортом, так и не стала для нее второй родиной. Лазаревой* сложно находить общий язык с местными жителями, также женщина не может похвастаться успехами в карьере. Актрисе так и не удалось блестяще овладеть испанским языком, так что найти хорошую работу в этой европейской стране пока не получается.



На фоне ряда неудач актриса объявила, что рассчитывает в будущем вернуться в Россию. Татьяна заявила, что она уверена: всю жизнь жить на чужбине ей не придется, наступит момент, когда она "порадует" поклонников своим возвращением. Впрочем, остались ли у не раз нахамившей россиянам актрисы почитатели в нашей стране, большой вопрос.

"У меня, честное слово, нет пока тягостного ощущения, что я никогда не вернусь в Россию. Я почему-то уверена, что вернусь. Давайте забьемся", – заявила актриса.

*признана иностранным агентом на территории России.