Потрепанная жизнью Лазарева* придумала способ помочь Киеву

Артистка старается привлечь внимание к собственной персоне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ТАТЬЯНОЙ ЮРЬЕВНОЙ ЛАЗАРЕВОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ТАТЬЯНЫ ЮРЬЕВНЫ ЛАЗАРЕВОЙ

Некоторые российские знаменитости после известных событий прошлого года решили разорвать все связи с Россией и пытаются добиться успеха на чужбине. При этом немало звезд почему-то считают уместным постоянно плевать в сторону бывшей родины. На этом поприще отличилась артистка Татьяна Лазарева*. Теперь же она раскрыла, каким образом собирается помочь киевскому режиму.



Стоит отметить, что звезда никак не может отпустить покинутую ею страну. Лазарева* с завидной регулярностью говорит гадости о России. Артистка давно живет в Европе, однако, как замечают поклонники, судя по ее внешнему виду, такие перемены не пошли актрисе на пользу. Лазарева* часто выходит в эфиры с еле ворочающимся языком и в весьма потрепанном виде.



При этом знаменитость старается сделать вид, что все в ее жизни прекрасно. Недавно Лазарева* объявила, что планирует выступить в Берлине с читкой трагифарса "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича". Актриса утверждает, что прошлое выступление произвело фурор, и снова рассчитывает на ажиотаж.



Более того, оказалось, что таким образом звезда хочет помочь Киеву, все вырученные деньги будут отправлены на Украину.



К слову, недавно Татьяна Лазарева* рассказывала, как ее насиловали в Испании.





*признана иноагентом на территории России