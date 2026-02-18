Супруг пристыдил Орбакайте за поведение на шоппинге в США: "Тебе не стыдно?"

Михаил не в восторге от запросов возлюбленной

Кристина Орбакайте уговорила супруга на шоппинг и прошлась по бутикам в Майами – певица отправилась на поиски идеального платья. Михаил снимал жену, которая с энтузиазмом подбирала себе нужный наряд.

Когда Кристина осмотрела обрезанные шорты, муж заверил, что может добиться такого же эффекта в дизайне – "я сам могу тебе подрезать".

А затем выбор Орбакайте пал на блестящее платье на бретельках – недорогое, по мнению Кристины. Стоило оно почти 1196 долларов – порядка 91,5 тыс. рублей.

"Тебе не стыдно? Недорогое", – высказался супруг.

В ответ Орбакайте возразила, что цена не кусается, в отличие от того же Schiaparelli.

А вот другой наряд вызвал у Кристины ностальгические чувства. "Легендарное платье", говорит певица, осталось в ее коллекции чудом. Именно в нем она снялась в клипе "Без тебя" и фильме "Фара".

Шоппинг завершился не слишком удачно, резюмировала Кристина.

Певица вместе с супругом и 13-летней дочкой не так давно вернулась в Майами, где проживает с давних пор. А католическое Рождество они отпраздновали в Куршевеле.

А вот Крещение Орбакайте провела на Ямайке, выложив атмосферные кадры с поездки.