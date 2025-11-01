Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Кристина Орбакайте с давних пор проживает за рубежом, обосновавшись в жарком и солнечном Майами с супругом Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Недавно семья решила отметить с размахом Хэллоуин, кадрами с которого исполнительница выложила с соцсети.
Супружеская пара вместе с дочкой посетила американскую ферму, чтобы купить тыквы. Ими семья и решила украсить стены своего дома.
Семейный праздник решили продолжить на улице: Орбакайте облачилась вместе с родными в праздничные наряды, остановив выбор на костюме динозавра. Супруг Михаил нацепил на себя ушки Микки Мауса, а Клаудия облачилась с светлую одежду, прикрепив к спине ангельские крылья.
Кристина, как рассказала сама, решила стать "динозавриком", муж – Микки Маусом, а дочка – "ангелочком".
"И сзади там еще идут, есть еще сумасшедшие персонажи", – завершил Михаил.
А недавно вокальные данные Кристины стали предметом оживленного обсуждения после ее неудачного выхода на сцену в Израиле. Наследница Аллы Пугачевой исполнила ряд хитов, однако зрители заметили, что Орбакайте, по их мнению, сбивалась с нот, задыхаясь на сложных отрывках. Отдельно в соцсетях отметили подобный момент, когда Кристина пела "Все сначала".
Окончательное решение за Трампом
Конфликтная ситуация все ближе к решающему этапу