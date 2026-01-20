Орбакайте чуть не рухнула в водопад на Ямайке

Знаменитость проводит время в жарких странах

Кристина Орбакайте провела светлый праздник Крещение вдали от зимних пейзажей, на солнечной Ямайке, и поделилась атмосферными кадрами из путешествия. Артистка опубликовала несколько видео, снятых ее супругом, которые сразу привлекли внимание поклонников.

В одном из роликов исполнительница запечатлена идущей к морю по пустынному пляжу. Она была в ярком летнем платье, медленно шла по песку и, прикрывая глаза от солнца, всматривалась в горизонт. Кадры получились умиротворяющими и почти кинематографичными.

Второе видео оказалось куда более напряженным. Женщина позировала у водопада в легком белом платье, стоя на мокрых камнях. В какой-то момент она поскользнулась и потеряла равновесие, оказавшись буквально в шаге от падения в воду. К счастью, артистке удалось удержаться и избежать неприятных последствий.

Отпуск певица проводит вместе с мужем Михаилом Земцовым и их 13-летней дочерью Клавдией. В конце прошлого года семья покинула Майами, где живет уже много лет. Католическое Рождество они встретили во Французских Альпах, на курорте Куршевель, а Новый год отпраздновали в Париже, после чего отправились в теплые края.