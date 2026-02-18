Действия украинских властей становятся все более агрессивными

Руководитель венгерского кабинета министров Виктор Орбан резко отреагировал на решение украинских властей остановить поставки "черного золота" по трубопроводу "Дружба" в венгерском направлении. Он объявил, что расценивает этот шаг как прямое политическое давление на Будапешт.

Глава республики отметил, что действия киевского режима выглядят как попытка вынудить венгерские власти поддержать вступление Незалежной в Евросоюз и согласиться на передачу им в качестве помощи денежных средств, которые, как он напомнил, принадлежат венгерским налогоплательщикам. Он не стал скрывать, что считает происходящее формой шантажа, направленного на изменение позиции его родной страны.

"Решение украинцев – это откровенный политический шантаж", – подчеркнул он.

Венгерский лидер подчеркнул, что правительство не намерено поддаваться подобному давлению и уже предпринимает меры для обеспечения стабильных поставок энергоресурсов. Он ясно обозначил, что энергетическая безопасность страны не должна становиться инструментом политических игр.

Ранее будапештская администрация в ответ на агрессивные действия киевского режима приостановила экспорт дизельного топлива на Украину. Схожую позицию заняла и Словакия: глава правительства страны Роберт Фицо пригрозил Киеву полным прекращением поставок электроэнергии.

К слову, ранее на Западе запаниковали из-за происходящего в Киеве.