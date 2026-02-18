Орбан: Киев шантажирует Будапешт блокировкой поставок нефти по "Дружбе"

"Откровенный шантаж": новый шаг Киева вызвал бешенство в Европе
Фото: www.unsplash.com
Действия украинских властей становятся все более агрессивными

Руководитель венгерского кабинета министров Виктор Орбан резко отреагировал на решение украинских властей остановить поставки "черного золота" по трубопроводу "Дружба" в венгерском направлении. Он объявил, что расценивает этот шаг как прямое политическое давление на Будапешт.

Глава республики отметил, что действия киевского режима выглядят как попытка вынудить венгерские власти поддержать вступление Незалежной в Евросоюз и согласиться на передачу им в качестве помощи денежных средств, которые, как он напомнил, принадлежат венгерским налогоплательщикам. Он не стал скрывать, что считает происходящее формой шантажа, направленного на изменение позиции его родной страны.

"Решение украинцев – это откровенный политический шантаж", – подчеркнул он.

Венгерский лидер подчеркнул, что правительство не намерено поддаваться подобному давлению и уже предпринимает меры для обеспечения стабильных поставок энергоресурсов. Он ясно обозначил, что энергетическая безопасность страны не должна становиться инструментом политических игр.

Ранее будапештская администрация в ответ на агрессивные действия киевского режима приостановила экспорт дизельного топлива на Украину. Схожую позицию заняла и Словакия: глава правительства страны Роберт Фицо пригрозил Киеву полным прекращением поставок электроэнергии.

К слову, ранее на Западе запаниковали из-за происходящего в Киеве.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
По теме

Россия запускает свой ответ Starlink в стратосферу

Испытания дрона с размахом крыльев в 7 метров пройдут уже в марте

"Настоящий враг": в Польше возмутились из-за новости о России

Ситуацию пытаются представить в искаженном виде

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей