Жители Украины столкнулись с неожиданной проблемой, которая стремительно выбила их из привычного ритма жизни. В прессе появилась информация о том, что смартфоны тысяч людей внезапно начали определять их местоположение как территорию России.
Сообщается, что из-за этого многие украинцы не могут воспользоваться привычными сервисами – заказать еду или вызвать такси не получается. Приложения считают, что пользователи находятся в Челябинске, и потому не могут выполнить их запросы.
Журналисты уточняют, что сбой связан с некорректной работой геолокации и воздействием комплексов радиоэлектронной борьбы. В результате телефоны киевлян и жителей других городов "переносят" своих владельцев к границе Челябинской области и Башкирии.
Из-за этого сервисы доставки, такси и даже приложения для знакомств выдают уведомление о том, что не работают на территории России, и перестают функционировать. Таким образом, многие незалежные оказались в цифровой изоляции.
По имеющейся информации, проблемы затронули и банковские операции. Транзакции отображаются как проведенные в России, а некоторые жители Киева "оказываются" в подмосковных Химках.
