Украинцы столкнулись с проблемами из-за "переезда" смартфонов в Челябинск — СМИ

"Переехали" в Челябинск: украинцы получили удар с неожиданной стороны
Киев. Фото: www.unsplash.com
На долю незалежных выпало немало неприятностей

Жители Украины столкнулись с неожиданной проблемой, которая стремительно выбила их из привычного ритма жизни. В прессе появилась информация о том, что смартфоны тысяч людей внезапно начали определять их местоположение как территорию России.

Сообщается, что из-за этого многие украинцы не могут воспользоваться привычными сервисами – заказать еду или вызвать такси не получается. Приложения считают, что пользователи находятся в Челябинске, и потому не могут выполнить их запросы.

Журналисты уточняют, что сбой связан с некорректной работой геолокации и воздействием комплексов радиоэлектронной борьбы. В результате телефоны киевлян и жителей других городов "переносят" своих владельцев к границе Челябинской области и Башкирии.

Из-за этого сервисы доставки, такси и даже приложения для знакомств выдают уведомление о том, что не работают на территории России, и перестают функционировать. Таким образом, многие незалежные оказались в цифровой изоляции.

По имеющейся информации, проблемы затронули и банковские операции. Транзакции отображаются как проведенные в России, а некоторые жители Киева "оказываются" в подмосковных Химках.

К слову, ранее стало известно, что офис президента Украины забился в истерике.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
