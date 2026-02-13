Положение Незалежной становится все плачевнее

В Киев отправили тревожный сигнал из Вашингтона. Как сообщает Politico со ссылкой на словоохотливых осведомителей, американцы не намерены предоставлять киевскому режиму гарантии безопасности до тех пор, пока не будет подписано полноценное мирное соглашение с нашей страной.

По сведениям газеты, американская сторона ясно обозначила, что никаких отдельных договоренностей о гарантиях не будет, пока Москва и Киев не договорятся о завершении конфликтной ситуации. Иными словами, сначала мир – потом обязательства.

"США ясно дали понять Украине, что не будут заключать соглашение о гарантиях безопасности <…> до тех пор, пока не будет достигнуто общее соглашение о прекращении конфликта", – указано в статье авторитетного издания.

Отмечается, что хозяин вашингтонской администрации Дональд Трамп намерен сначала урегулировать ключевые спорные вопросы и лишь затем закреплять их документально – начальник Белого дома не видит смысла в поспешном подписании соглашения, если это может осложнить или сорвать дальнейшие переговоры.

Источник также подчеркнул, что самым болезненным и сложным остается территориальный вопрос. Именно он, как утверждается, стал главным препятствием на пути к возможным договоренностям. В итоге призрачные надежды киевского режима быстро заполучить гарантии безопасности столкнулись с жесткой позицией американских спонсоров.

