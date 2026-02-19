В Бельгии призвали Мерца "держать рот на замке" из-за слов о ядерном оружии ЕС

Заикнувшийся о ядерном оружии Мерц получил оплеуху от Бельгии: "Рот на замке"
Фридрих Мерц. Фото: commons.wikimedia.org
Канцлера упрекнули в болтливости

Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен выступил с резким осуждением в адрес лидеров стран ЕС за слова о закрытых консультациях по созданию европейского ядерного оружия. По мнению главы оборонного ведомства, подобные комментарии "не мудры", а евролидеры проявляют болтливость. 

Ранее в Politico был опубликован материал, в котором автор ссылается на лидеров стран Прибалтики, говоря, что на полях конференции по безопасности прошла встреча лидеров стран ЕС. Те обсуждали возможности Европы в "ядерном сдерживании". Фактически речь шла о создании собственного ядерного оружия.

Дискуссия стала частью консультации по безопасности ЕС на фоне разрушения отношений Европы с американскими партнерами. 

В частности, Франкен отреагировал на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который говорил о возможном сотрудничестве с Францией и Британией.

"Пожалуйста, держите рот на замке", – высказался в соцсетях министр обороны Бельгии.

При этом Франкен сам является правым радикалом. В 2025 году он заявил, что НАТО способно "стереть Москву с лица земли". А позднее чиновник оправдывался, уточняя, что говорил об "ответным ударе" ядерным оружием США в случае нападения России на НАТО. 

Ранее Мерц пообещал защитить Данию и Гренладию от угрозы, которая якобы "исходит от России".

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

Залужный публично напал на Зеленского: подробности

Глава киевского режима становится токсичной фигурой для многих

"Доставил немало проблем": чем Россия перепугала Запад — объяснили в США

Американские эксперты внимательно следят за российскими успехами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей