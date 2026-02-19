Канцлера упрекнули в болтливости

Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен выступил с резким осуждением в адрес лидеров стран ЕС за слова о закрытых консультациях по созданию европейского ядерного оружия. По мнению главы оборонного ведомства, подобные комментарии "не мудры", а евролидеры проявляют болтливость.

Ранее в Politico был опубликован материал, в котором автор ссылается на лидеров стран Прибалтики, говоря, что на полях конференции по безопасности прошла встреча лидеров стран ЕС. Те обсуждали возможности Европы в "ядерном сдерживании". Фактически речь шла о создании собственного ядерного оружия.

Дискуссия стала частью консультации по безопасности ЕС на фоне разрушения отношений Европы с американскими партнерами.

В частности, Франкен отреагировал на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который говорил о возможном сотрудничестве с Францией и Британией.

"Пожалуйста, держите рот на замке", – высказался в соцсетях министр обороны Бельгии.

При этом Франкен сам является правым радикалом. В 2025 году он заявил, что НАТО способно "стереть Москву с лица земли". А позднее чиновник оправдывался, уточняя, что говорил об "ответным ударе" ядерным оружием США в случае нападения России на НАТО.

Ранее Мерц пообещал защитить Данию и Гренладию от угрозы, которая якобы "исходит от России".