Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен выступил с резким осуждением в адрес лидеров стран ЕС за слова о закрытых консультациях по созданию европейского ядерного оружия. По мнению главы оборонного ведомства, подобные комментарии "не мудры", а евролидеры проявляют болтливость.
Ранее в Politico был опубликован материал, в котором автор ссылается на лидеров стран Прибалтики, говоря, что на полях конференции по безопасности прошла встреча лидеров стран ЕС. Те обсуждали возможности Европы в "ядерном сдерживании". Фактически речь шла о создании собственного ядерного оружия.
Дискуссия стала частью консультации по безопасности ЕС на фоне разрушения отношений Европы с американскими партнерами.
В частности, Франкен отреагировал на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который говорил о возможном сотрудничестве с Францией и Британией.
"Пожалуйста, держите рот на замке", – высказался в соцсетях министр обороны Бельгии.
При этом Франкен сам является правым радикалом. В 2025 году он заявил, что НАТО способно "стереть Москву с лица земли". А позднее чиновник оправдывался, уточняя, что говорил об "ответным ударе" ядерным оружием США в случае нападения России на НАТО.
Ранее Мерц пообещал защитить Данию и Гренладию от угрозы, которая якобы "исходит от России".
Глава киевского режима становится токсичной фигурой для многих
Американские эксперты внимательно следят за российскими успехами