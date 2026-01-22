Русофобская риторика продолжает наращиваться

Выступление главы немецкого правительства Фридриха Мерца на Всемирном экономическом форуме в Давосе вызвало резонанс из-за его провокационных слов о России и Арктике. Немецкие СМИ обратили внимание, что на фоне споров вокруг Гренландии этот государственный деятель попытался сместить акцент и представить Москву как ключевую угрозу для Крайнего Севера.

Отмечается, что политик объявил о готовности Европы вместе с союзниками встать на защиту Арктического региона от "страшной и ужасной" России. По его логике, именно это направление должно стать приоритетом для западных стран в текущей международной обстановке.

При этом канцлер отдельно указал, что возможные торговые тарифы, о которых ранее говорил Дональд Трамп, могут осложнить подобное взаимодействие и ослабить единство Запада в арктическом вопросе.

В Москве подобные заявления воспринимают скептически. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не угрожает другим государствам и выступает за диалог, равноправие и соблюдение международного права без давления и вмешательства во внутренние дела.

Отметим, ранее хозяин Овального кабинета заявил, что США якобы нуждаются в Гренландии из-за активности России и Китая в регионе. Американский лидер допустил, что без участия вашингтонской администрации остров может перейти под влияние Москвы или Пекина, что не может устраивать западную коалицию.

