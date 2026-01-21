Многие в Европе настроены очень воинственно

В Италии прозвучало жесткое и однозначное заявление по поводу возможного военного конфликта с Россией. Заместитель руководителя итальянского кабинета министров Антонио Таяни в беседе с газетой Il Giornale четко обозначил, что Рим не рассматривает даже гипотетический сценарий прямой войны с Москвой.

Он заявил, что Италия не ведет боевых действий против России и не собирается этого делать в будущем. При этом министр подчеркнул, что мир для него – это не просто отсутствие стрельбы, а состояние, при котором народы могут самостоятельно определять свое будущее без давления извне.

Одновременно высокопоставленный итальянец высказался за то, чтобы Украине были предоставлены определенные гарантии безопасности. Он отметил, что такие механизмы могли бы напоминать пятую статью устава НАТО, однако без формального вступления страны в альянс.

В свою очередь, российский главнокомандующий Владимир Путин ранее подробно объяснял, что у нашей страны нет ни причин, ни интереса нападать на государства западной военной коалиции. Он подчеркнул, что разговоры о "российской угрозе" используются западными политиками как инструмент запугивания собственного населения и способ отвлечь внимание от внутренних проблем, тогда как здравомыслящие люди прекрасно понимают надуманность таких обвинений.

