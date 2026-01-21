Жители Британии болезненно отреагировали на слова Лаврова

"Бледная тень": в Британии болезненно отреагировали на слова Лаврова
Cергей Лавров. Фото: kremlin.ru
Заявление шефа российской дипломатии взбудоражило королевство

Высказывание руководителя главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергея Лаврова о том, что Великобританию корректнее называть просто Британией – без приставки "великая", вызвало болезненную реакцию среди читателей британской прессы. Пользователи Daily Mail признали, что в этих словах есть неприятная, но очевидная правда.

Комментаторы пишут, что страна давно утратила былое влияние и выглядит лишь слабым отражением самой себя. Многие связывают это с чередой политических ошибок, обвиняя как нынешние власти, так и предыдущие правительства в разрушении национального авторитета. Некоторые прямо отмечают, что Британия больше не соответствует статусу "великой державы" и это название звучит сегодня неуместно.

Читатели, не скрывая эмоции, указывают на управленческий кризис, потерю самостоятельности и ощущение упадка. Люди подчеркивают, что гордость за страну сменилась разочарованием и усталостью от ущербной политики.

"К сожалению, Лавров прав. Мы стали лишь бледной тенью самих себя", "Он попал в точку. Мы утратили право называться "великими", "Как низко мы пали по сравнению с прежними временами!" – сокрушаются британцы. 

Поводом для обсуждения стало заявление шефа российской дипломатии, где он с иронией заметил, что только эта страна сама называет себя "великой", а еще постоянно пытается говорить от имени всего Евросоюза, хотя давно его покинула.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
