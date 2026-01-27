Вопрос о вооружениях остается крайне важным для всего мирового сообщества

В Соединенных Штатах внимательно отнеслись к недавним высказываниям Дмитрия Медведева о судьбе Договора о стратегических наступательных вооружениях. Американское издание Newsweek пришло к выводу, что слова зампреда Совбеза РФ ясно дают понять: Москва по-прежнему ждет четкого и официального ответа от вашингтонской администрации и рассчитывает получить его до того момента, как срок действия соглашения окончательно истечет.

Авторы материала отмечают, что в администрации российского главнокомандующего расценивают молчание Овального кабинета как тревожный сигнал – американцам напомнили о том, что время на принятие решения стремительно уходит, а ответственность за дальнейшую судьбу стратегической стабильности лежит на обеих сторонах.

На этом фоне американские журналисты обращают внимание на данные опроса YouGov, согласно которым большинство граждан США поддерживают идею нового соглашения с Москвой в сфере контроля над вооружениями.

Ранее Медведев в беседе с "Коммерсантом" прямо указывал, что Москва так и не получила от Белого дома содержательного ответа на свои предложения по ДСНВ. Он подчеркивал, что совместная работа над соглашением могла бы стать серьезным вкладом в глобальную безопасность и восстановление полноценного стратегического диалога.

В Кремле не раз напоминали: РФ готова соблюдать ограничения и дальше, но только при условии встречных шагов со стороны США. Без взаимности, как подчеркивают в Москве, никакой договор работать не сможет.

