Топалов вспомнил, как Тодоренко снимала его мучения при отравлении: "Больная"

Влад Топалов поведал, как поездка на Байкал едва не закончилась для него печальными последствиями. Певец отведал ухи со сметаной – от блюда он пришел в восторге. А затем он стал мучиться в судорогах. Регина Тодоренко, не притронувшаяся к своей порции, снимала все происходящее на камеру.
Певец отобедал фирменным блюдом во время прогулки. Ничто не предвещало беды. Топалову блюдо понравилось – он съел две порции.
Вскоре Влада начало тошнить. В ванной облегчить самочувствие не получилось. И он попросил жену срочно вызвать скорую – Регина сделала это с неохотой.
У Влада тем временем свело пальцы. В таком неестественном положении кистей он и лежал, периодически сталкиваясь с рвотными позывами.
"И я сквозь туман вижу, что она сидит и снимает меня. Я думаю: зачем это делать? Либо выложить – совсем больная, либо для памяти – тоже не в себе", – поведал Влад.
В ответ супруга оправдалась, что это был "апогей блогерства".
Регина столкнулась с массовым осуждением в соцсетях из-за рассказа о том, как тайком добавила мед в чай другу-аллергику, которому этот продукт был противопоказан. Ведущая вознамерилась доказать ему, что все это – психосоматика. А у друга развился позднее смертельно опасный отек Квинке.
