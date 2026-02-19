Топалов вспомнил, как Тодоренко снимала его мучения при отравлении: "Больная"

Ведущая оправдалась, что этот был "апогей блогерства"

Влад Топалов поведал, как поездка на Байкал едва не закончилась для него печальными последствиями. Певец отведал ухи со сметаной – от блюда он пришел в восторге. А затем он стал мучиться в судорогах. Регина Тодоренко, не притронувшаяся к своей порции, снимала все происходящее на камеру.

Певец отобедал фирменным блюдом во время прогулки. Ничто не предвещало беды. Топалову блюдо понравилось – он съел две порции.

Вскоре Влада начало тошнить. В ванной облегчить самочувствие не получилось. И он попросил жену срочно вызвать скорую – Регина сделала это с неохотой.

У Влада тем временем свело пальцы. В таком неестественном положении кистей он и лежал, периодически сталкиваясь с рвотными позывами.

"И я сквозь туман вижу, что она сидит и снимает меня. Я думаю: зачем это делать? Либо выложить – совсем больная, либо для памяти – тоже не в себе", – поведал Влад.

В ответ супруга оправдалась, что это был "апогей блогерства".

Регина столкнулась с массовым осуждением в соцсетях из-за рассказа о том, как тайком добавила мед в чай другу-аллергику, которому этот продукт был противопоказан. Ведущая вознамерилась доказать ему, что все это – психосоматика. А у друга развился позднее смертельно опасный отек Квинке.