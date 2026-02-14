Врач-нарколог Шуров рассказал о причинах резкого похудения Влада Топалова

Супруг Регины Тодоренко встревожил поклонников своими впалыми щеками

После новых фото с похудевшим Владом Топаловым пользователи встревожились: певец с мешками под глазами и впалыми щеками, решили многие поклонники, имеет проблемы со здоровьем. Врач-нарколог и психиатр Василий Шуров считает, что Влад, как и многие медийные персоны, "заморочен" массой своего тела.

Поэтому Влад очень много времени проводит в зале и постоянно тренируется. Возможно, в последнее время он стал тренироваться с еще большим усердием – и сел на диету.

"У него супруга тоже форму возвращает после третьих родов. Мы периодически общаемся – он абсолютно оптимистичен, у него большие планы. У него употребление [запрещенных веществ] было очень давно, и он давно уже трезвый. На мой взгляд, у Топалова все хорошо", – уточнил врач-нарколог в беседе с "Абзацем".

Слухи о зависимости супруга Регины Тодоренко появились еще в "нулевые". А позднее Влад признался, что из-за вредных привычек прекратил работать с Сергеем Лазаревым. Экс-участник музыкального дуэта Smash!! редко появляется в медийном пространстве.

Ранее супруга Влада спровоцировала скандал в соцсетях рассказом о том, как едва не убила друга-аллергика, решив заварить ему чай с медом (последний вызывал у него аллергическую реакцию). Регина пыталась доказать тому, что никакой аллергии нет, и все дело якобы в психосоматике – однако у того развился смертельно опасный отек Квинке.