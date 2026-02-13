Ученые из США обнаружили клетки, которые могут стать ключом к излечению диабета

С ожирением они погибают, и воспалительные процессы усиливаются, приводя к инсулинорезистентности

Американские ученые выяснили, что в жировой ткани содержится субпопуляция иммунных клеток, которые могут подавлять воспаление и восстанавливать чувствительность к инсулину. Это резидентные макрофаги, выполняющие защитную функцию.

Белок SerpinB2 играет главную роль в выживании этих макрофагов. В случае ожирения уровень этого белка резко снижается, что приводит к гибели резидентных макрофагов. Как итог – воспалительные процессы усиливаются, и организм сталкивается с инсулинорезистентностью, который является предвестником диабета второго типа, отмечает портал "Ридлайф.ру".

Ученые провели эксперимент по восстановлению защитных макрофагов на мышах, итогом которых стало улучшенная чувствительность к инсулину. В настоящее время группа ученых занимается поисками низкомолекулярного соединения, которое бы повысило уровень SerpinB2 в организме человека.

В перспективе такой аппарат может стать основой для терапии и профилактики диабета второго типа.

Ученые напоминают, что треть населения земного шара страдают от ожирения. Это массовое хроническое заболевание провоцирует лавинообразный рост остальных заболеваний. Сделанное открытие позволит открыть ключ к преодолению инсулинорезистентности и в результате излечить диабет.

