Названа неожиданная причина развития сахарного диабета у детей

Ученые обнаружили, что дело не только в питании и активности

В последние годы сахарный диабет второго типа стал чаще диагностироваться у детей и подростков – средний возраст обнаружения болезни 13 лет. Изначально исследователи связывали это с ростом числа детского ожирения, однако в новом исследовании удалось обнаружить еще один неожиданный фактор – на развитие недуга влияет среда, в которой ребенок растет и живет.

Как передает портал "Ридлайф.ру", ученые установили, что если поблизости с домом есть библиотека, то диабет у детей встречается чаще. По их мнению, связь вызвана отсутствием поблизости городской среды для стимуляции подвижности и наличие преимущественно сидячих развлечений.

Также в последнее время во многих районах, где проживали участники наблюдения, сильно ухудшилась окружающая среда. Например, появилось больше мусора и вандализма. Дополнительно резко возросло число детей, которые питались по программам господдержки – там их нередко кормили продуктами с большим количеством сахара и жиров, что провоцировало метаболические нарушения.

В результате специалисты сделали вывод, что профилактика развития диабета второго типа у детей должна учитывать социальные условия, в которым им приходится жить.