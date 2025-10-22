Названа неожиданная причина развития сахарного диабета у детей

Названа неожиданная причина развития сахарного диабета у детей
Фото: freepik.com
Ученые обнаружили, что дело не только в питании и активности

В последние годы сахарный диабет второго типа стал чаще диагностироваться у детей и подростков – средний возраст обнаружения болезни 13 лет. Изначально исследователи связывали это с ростом числа детского ожирения, однако в новом исследовании удалось обнаружить еще один неожиданный фактор – на развитие недуга влияет среда, в которой ребенок растет и живет.

Как передает портал "Ридлайф.ру", ученые установили, что если поблизости с домом есть библиотека, то диабет у детей встречается чаще. По их мнению, связь вызвана отсутствием поблизости городской среды для стимуляции подвижности и наличие преимущественно сидячих развлечений.

Также в последнее время во многих районах, где проживали участники наблюдения, сильно ухудшилась окружающая среда. Например, появилось больше мусора и вандализма. Дополнительно резко возросло число детей, которые питались по программам господдержки – там их нередко кормили продуктами с большим количеством сахара и жиров, что провоцировало метаболические нарушения.

В результате специалисты сделали вывод, что профилактика развития диабета второго типа у детей должна учитывать социальные условия, в которым им приходится жить.

Источник: Ридлайф

ВС РФ начали масштабное наступление на Запорожскую область: подробности

Прорыв удался благодаря тактике "бронекулака"

Трамп выставил Зеленскому ультиматум для окончания конфликта на Украине

Лидер также предлагал провести трехсторонний саммит в Будапеште

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей