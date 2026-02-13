Александр Лебедев впервые высказался о разрыве с Еленой Перминовой

Бизнесмен и модель так и не узаконили отношения

Александр Лебедев впервые открыто прокомментировал расставание с Еленой Перминовой, с которой прожил почти двадцать лет. 66-летний предприниматель отметил, что не считает произошедшее поводом для трагедии и не видит смысла в лишней драматизации разрыва.

Мужчина подчеркнул, что главным приоритетом для экс-возлюбленных остаются четверо общих наследников, и общение после разрыва сохранилось спокойным и корректным. Предприниматель признался, что сейчас уделяет детям даже больше времени и воспринимает расставание с их матерью как закономерный жизненный этап, который в сложившихся обстоятельствах оказался наиболее правильным решением.

Предприниматель также отверг слухи о возможных спорах из-за опеки, заявив, что никакого скрытого противостояния нет. Обсуждать личную жизнь бывшей он не стал, отметив, что не следит за ее страницами в соцсетях. Кроме того, завидный жених намекнул, что в его собственной жизни уже началась новая любовная история.

Напомним, о расставании модель сообщила в конце 2024 года. Звездный союз продлился почти два десятилетия, однако официально зарегистрирован так и не был. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

