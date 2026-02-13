Алферова уличила Бероева во лжи на фоне развода

Расставание знаменитостей неприятно удивило публику

Новость о разрыве Ксении Алферовой и Егора Бероева стала неожиданностью для многих, а последующие туманные комментарии обоих только усилили интерес к печальной звездной истории. Актриса недавно высказалась о ситуации и отметила, что не во всем согласна с бывшим супругом – знаменитость уличила экс-мужа во лжи.

При этом, в первую очередь, актриса подчеркнула, что семейная жизнь не должна становиться предметом публичных обсуждений. Она отметила, что в целом личное пространство бывших возлюбленных остается личным, и сегодня каждый из них живет своей отдельной жизнью.

Артистка добавила, что если бы собиралась подробно объяснять происходящее, то давно бы это сделала. При этом она объявила, что не согласна с озвученной бывшим хронологией событий. Впрочем, звезда тут же дипломатично заметила, что у каждого может быть своя версия времени и обстоятельств.

Ранее именно Бероев в личном блоге сообщил, что их отношения завершились аж в 2022 году, то есть четыре года назад. Алферова же, несмотря на несогласие с датировкой, не стала уточнять, когда именно произошел разрыв.

После развода бывшие супруги разделили совместно нажитое имущество. Актрисе перешел загородный дом в Нахабине Московской области, а актеру достался дом в Костромской области.