Алина Загитова назвала отмену своего ледового шоу "большим разочарованием"

Дать шоу на высоком уровне оказалось невозможно, говорит знаменитость

Алина Загитова решила отменить рок-мюзикл "Ассоль" в Новосибирске, сославшись на технические причины и моменты, которые касаются организации мероприятия. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально мероприятие должно было пройти 3 марта на "Сибирь-Арене". А сама премьера ледового шоу состоялась в Ледовом дворце Петербурга 27 июня.

Алина выразила сожаления, отметив, что многие ждали ее выступления.

"<...> и поверьте – для меня это тоже большое разочарование. Решение связано с техническими и организационными моментами", – уточнила Загитова.

Знаменитость добавила, что для ее команды проведение мероприятий на высочайшем уровне – вопрос принципиальной важности. Однако по ряду причин они не смогли этого гарантировать.

Спортсменка не стала уточнять причин, лишь отметив, что речь идет об обстоятельствах, на которые "невозможно повлиять". Сейчас Алина разбирается, можно ли дать выступление в Новосибирске в другие даты.

