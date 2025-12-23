Алина Загитова столкнулась с критикой в соцсетях после фото в мини-юбке

"Падение вниз": Загитову жестко раскритиковали в соцсетях за образ в мини-юбке
Фото: соцсети
Спортсменка решила поэкспериментировать с образами и наткнулась на хейтеров

Алина Загитова, недавно устроившая фотосессию в мини-платье и гольфах, получила порцию хейта от подписчиков: часть аудитории явно не оценила новый образ чемпионки. 

На снимке 22-летняя фигуриста позирует с челкой и в откровенном наряде. Алина, ныне заводящая знакомства в шоу-бизе и снимающаяся для различных брендов, столкнулась с неприятием у аудитории, которая привыкла видеть ее робкой девочкой на льду.

"Алина, что с тобой?", "Все хуже и хуже", "Отписываюсь от нее. Когда подписывался, совсем другая была", "Падение вниз! И как хороша Женя Медведева", – пишут хейтеры в соцсетях.

Впрочем, сама чемпионка, кажется, не комментировала недовольство поклонников. Многие встали на защиту Алины – мол, с самого детства она находилась на льду и была зажата в рамках. А теперь у нее есть возможность поэкспериментировать и найти себя.

Речь идет о публикации снимков, для которых Загитова заметно преобразилась: знаменитость выбрала для фотосессии мини-юбку с темными гольфами, дополнив образ босоножками с завязками.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

