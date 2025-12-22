Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
23-летняя Алина Загитова опубликовала фотосессию, на которой попозировала в короткой юбке с желтоватым оттенком и темных гольфах. Свой пост олимпийская чемпионка сопроводила желтым сердечком.
Образ Алина решила серьезно изменить: шатенка сделала себе челку, дополнив его серыми босоножками с завязками.
К чему приурочена фотосессия, неизвестно. Вполне возможно, что Алина решила отойти от образа скромницы и поэкспериментировать – чемпионка нередко показывает себя в разных нарядах.
Как-то Алина призналась, что ей было обидно после слов Татьяны Тарасовой на Олимпиаде-2018: реакцию тренера на присуждение ей высоких баллов она посчитала непрофессиональной. Та, как известно, таила надежду на Евгению Медведеву.
А сама Тарасова отвергла обвинения в непрофессиональном комментировании, заявив, что сама может упрекнуть ее в том же самом.
По счастью, конфликт с Женей остался в прошлом: та даже вышла на лед в одном из шоу Алины спустя годы. Не последнюю роль сыграл свою роль отец, тренер по хоккею Ильназ Загитов: мужчина давно советовал дочке помириться с Женей, о чем они оба порассуждали в одном совместном интервью.
Как и тогда, Старый свет не мог предположить, что его армии сотрут в пух и прах, считает политолог