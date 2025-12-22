Алина Загитова сменила образ для фотосессии в короткой юбке и гольфах

Загитова устроила фотосессию в суперкороткой юбке и гольфах: фото
Фото: АГН Москва
23-летняя спортсменка решила сделать себе челку

23-летняя Алина Загитова опубликовала фотосессию, на которой попозировала в короткой юбке с желтоватым оттенком и темных гольфах. Свой пост олимпийская чемпионка сопроводила желтым сердечком.

Образ Алина решила серьезно изменить: шатенка сделала себе челку, дополнив его серыми босоножками с завязками. 

К чему приурочена фотосессия, неизвестно. Вполне возможно, что Алина решила отойти от образа скромницы и поэкспериментировать – чемпионка нередко показывает себя в разных нарядах.

Фото: соцсети

Как-то Алина призналась, что ей было обидно после слов Татьяны Тарасовой на Олимпиаде-2018: реакцию тренера на присуждение ей высоких баллов она посчитала непрофессиональной. Та, как известно, таила надежду на Евгению Медведеву. 

А сама Тарасова отвергла обвинения в непрофессиональном комментировании, заявив, что сама может упрекнуть ее в том же самом.

По счастью, конфликт с Женей остался в прошлом: та даже вышла на лед в одном из шоу Алины спустя годы. Не последнюю роль сыграл свою роль отец, тренер по хоккею Ильназ Загитов: мужчина давно советовал дочке помириться с Женей, о чем они оба порассуждали в одном совместном интервью.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
Выбор читателей