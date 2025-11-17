47-летняя Ирина Пегова выставила смелое фото в купальнике

47-летняя Ирина Пегова выставила смелое фото в купальнике
Ирина Пегова. Фото: соцсети
Знаменитость не стесняется показывать себя публике

Многие знаменитости сегодня считают необходимым напоминать о себе не только успешными работами на телевидении, но и яркими образами на откровенных фотосессиях. Такая подача давно стала частью публичной жизни, и многие артистки используют ее, чтобы подчеркнуть свою привлекательность и привлечь побольше внимания.

47-летняя актриса театра и кино Ирина Пегова тоже решила порадовать поклонников летним образом и появилась на пляжной фото в эффектном купальнике. Артистку сняли на фоне морских волн.

На ней был слитный купальник с красно-белым абстрактным узором и тонкими бретелями, который подчеркивал женственные линии звездной фигуры. Знаменитость явно дала понять: ее пышные формы – это не повод для комплексов, а источник гордости.

Фото: соцсети

К слову, ранее фурор в Сети произвела откровенная фотография Екатерины Щпицы. 40-летняя знаменитость во влажном купальнике показала лишнее.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Удар возмездия Армии России заставил Киев заговорить

Энергетическая система Незалежной сильно пострадала

Назначен на субботу: украинские нацисты пришли в ужас от нового "майдана"

В Незалежной может разразиться бунт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей