47-летняя Ирина Пегова выставила смелое фото в купальнике

Знаменитость не стесняется показывать себя публике

Многие знаменитости сегодня считают необходимым напоминать о себе не только успешными работами на телевидении, но и яркими образами на откровенных фотосессиях. Такая подача давно стала частью публичной жизни, и многие артистки используют ее, чтобы подчеркнуть свою привлекательность и привлечь побольше внимания.

47-летняя актриса театра и кино Ирина Пегова тоже решила порадовать поклонников летним образом и появилась на пляжной фото в эффектном купальнике. Артистку сняли на фоне морских волн.

На ней был слитный купальник с красно-белым абстрактным узором и тонкими бретелями, который подчеркивал женственные линии звездной фигуры. Знаменитость явно дала понять: ее пышные формы – это не повод для комплексов, а источник гордости.

