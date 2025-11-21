Экстремально похудевшая Водонаева надела мокрое платье и "засветила" лишнее

Экстремально похудевшая Водонаева надела мокрое платье и "засветила" лишнее
Алена Водонаева. Фото: соцсети
Откровенное фото звезды взбудоражило публику

Российская телеведущая Алена Водонаева снова оказалась в центре внимания после смелой фотосессии у воды. На свежих кадрах звезда предстала значительно похудевшей – фигура выглядит заметно более хрупкой, чем раньше, что сразу бросилось в глаза поклонникам.

Для съемки 43-летняя Водонаева выбрала белое облегающее платье, которое промокло и стало почти прозрачным. Очертания звездной груди отчетливо проступали сквозь ткань, что вызвало волну горячих комплиментов в комментариях.

Видно, что телеведущая полностью отказалась от нижнего белья, чем привела в восторг подписчиков. Девушка находится в прекрасной форме и регулярно балует своих фанатов откровенными кадрами.

Фото: @bolvacheva.photo

Стилисты дополнили кадры объемной, слегка растрепанной прической, создающей эффект "после купания". А визажисты выбрали спокойный, естественный макияж, чтобы не отвлекать внимание от смелого наряда знаменитости.

К слову, ранее в интернет-пространстве активно обсуждали откровенную фотографию популярной российской актрисы Екатерины Шпицы.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
