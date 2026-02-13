Дмитрий Маликов подшутил над Банком России

Дмитрий Маликов публично подшутил над Банком России
Дмитрий Маликов. Фото: соцсети
Инцидент с регулятором вызвал широкий резонанс

Популярный российский исполнитель Дмитрий Маликов неожиданно отреагировал на курьез в официальном Telegram-канале Банка России и сделал это в весьма оригинальном стиле – с легкой ироничной отсылкой к собственному хиту. Пост мгновенно вызвал интерес у подписчиков и оброс комментариями.

Накануне заседания Центробанка по ключевой ставке в его официальном аккаунте появилась странная публикация – набор бессмысленных букв "ы" и "ф", который быстро привлек внимание пользователей. Позже представители регулятора объяснили случившееся тем, что к публикации якобы причастен "кот-администратор".

Маликов тоже не прошел мимо и разместил в личном блоге фразу "ТыыыОднаааТыыыТакаяяя", явно обыграв странный набор букв в посте ЦБ, и не забыв упомянуть собственную песню. Поклонники без труда уловили намек и оценили тонкий юмор артиста.

Подписчики принялись благодарить певца за то, что он сумел разрядить обстановку посреди рабочей недели. В комментариях писали, что его команда авторов отлично чувствует повестку, благодарили за поднятое настроение и заявили, что теперь напевают знакомый мотив.

Песня "Ты одна, ты такая" вышла еще в 1998 году и стала одной из самых узнаваемых в репертуаре артиста.

К слову, недавно звезда рассказал о детстве с рязанской бабушкой.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
