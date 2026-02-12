Семенович сравнила себя с "куском мяса" после слитого видео с ее фигурой

Семенович ответила хейтерам на критику ее фигуры: "Чувствую себя куском мяса"
Фото: АГН Москва
Певица заявила, что видео с ее телом в купальнике намеренно расширили в два раза, пририсовав бока

Анна Семенович вышла на связь после слитых фотографий, на которых ее увидели в купальнике на пляже – после этого разгорелся скандал, певица и ее представители высказались резко в адрес автора ролика. А в комментариях звезду "Блестящих" начали обвинять в лишнем весе.

По мнению ряда пользователей, Семенович предстала на кадрах во весь рост – и в том ракурсе, который, как правило, не демонстрирует. После этого кто-то заявил, что прежняя стройность Анны осталась где-то в прошлом. А остальные предположили, что та просто расслабляется в отпуске.

В соцсетях Семенович заявила, что все это – действия недоброжелателей, а видеозапись сфабрикована: мол, ей пририсовывают живот и расширяют картинку в два раза.

"Я чувствую себя куском мяса, которое взвешивают в магазине, чтобы купить. Хорошо, что я уже 20 лет в шоу-бизнесе и с юмором отношусь к этому", – высказалась певица.

Хотя до этого певица назвала автора скандального ролика "крысой с телефоном". А представители Анны заявили, что того обязательно настигнет "наказание за подлость".

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
