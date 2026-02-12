Семенович обозвала "крысой с телефоном" автора видео, снявшего ее в бикини

"Крыса с телефоном": Семенович проехалась по автору, снявшего ее в бикини
Фото: АГН Москва
Певица считает, что несчастные люди пытаются испортить ей отдых

Анна Семенович обрушилась с критикой на автора ролика, который заснял ее вместе с женатым, по слухам, женихом: на видео певица вместе с мужчиной идет в сторону моря. Звезда "Блестящих" гневается: на людей в отпуске "обязательно из кустов вылезет какая-то крыса с телефоном", пишет телеграм-канал "Свита короля".

Такие персонажи, считает исполнительница, не умеют быть счастливыми и пытаются портить остальным жизнь.

"Но за подлость наказание их еще догонит в самый неожиданный момент", – сообщила девушка, которая работает в команде певицы.

Напомним, ранее журналистка Алена Мартынова заявила, что Семенович якобы встречается с женатым мужчиной. Она утверждала, что с ней связалась женщина, представившаяся супругой возлюбленного Анны, заявив, что узнала об изменах супруга после публикаций в соцсетях.

Источник: "Свита Короля" ✓ Надежный источник

