Семенович обозвала "крысой с телефоном" автора видео, снявшего ее в бикини

Певица считает, что несчастные люди пытаются испортить ей отдых

Анна Семенович обрушилась с критикой на автора ролика, который заснял ее вместе с женатым, по слухам, женихом: на видео певица вместе с мужчиной идет в сторону моря. Звезда "Блестящих" гневается: на людей в отпуске "обязательно из кустов вылезет какая-то крыса с телефоном", пишет телеграм-канал "Свита короля".

Такие персонажи, считает исполнительница, не умеют быть счастливыми и пытаются портить остальным жизнь.

"Но за подлость наказание их еще догонит в самый неожиданный момент", – сообщила девушка, которая работает в команде певицы.

Напомним, ранее журналистка Алена Мартынова заявила, что Семенович якобы встречается с женатым мужчиной. Она утверждала, что с ней связалась женщина, представившаяся супругой возлюбленного Анны, заявив, что узнала об изменах супруга после публикаций в соцсетях.