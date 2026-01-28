Семенович похудела и показала россиянам результаты

Звезда очень гордится своим преображением

Анна Семенович похвасталась поклонникам важным личным достижением, к которому шла много лет. Артистка опубликовала в своем блоге фотографии из Дубая, где позирует в синем купальнике, и призналась, что наконец снова узнает свою фигуру и чувствует себя уверенно.

Певица не скрывает, что тема лишнего веса сопровождает ее практически всю жизнь, однако примерно семь лет назад ситуация резко осложнилась. Килограммы начали прибавляться даже при привычном питании и образе жизни. Обратившись к медикам, она сначала услышала диагноз, связанный с нарушением работы щитовидной железы, и начала гормональное лечение, но со временем выяснилось, что истинная причина была иной.

По словам знаменитости, проблема заключалась в инсулинорезистентности. Под наблюдением врача было принято решение скорректировать состояние с помощью специальной терапии. Этот подход дал неожиданный, но долгожданный эффект.

Артистка отметила, что даже во время отпуска, когда физическая активность была минимальной, ей удалось не только удержать вес, но и снизить его. Самым приятным результатом она назвала возвращение талии, которую уже не надеялась увидеть снова. Для пышнотелой звезды это стало настоящей победой над многолетней проблемой.

