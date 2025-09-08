Анна Семенович выставила полностью голое фото из ванны

Анна Семенович выставила полностью голое фото из ванны
Анна Семенович. Фото: соцсети
Певица никогда не отличалась стеснительностью

Анна Семенович вновь привлекла внимание публики, поделившись откровенным роликом из ванной комнаты. В новой публикации на просторах интернет-пространства экс-участница группы "Блестящие" предстала обнаженной.

45-летняя артистка собрала светлые волосы в хвост и нанесла на лицо косметическую маску. В кадре видно, что ванна наполнена водой с густой пеной, а сама знаменитость, несмотря на пикантную ситуацию, позирует с привычной уверенностью перед камерой.

Фото: соцсети

Сейчас у певицы более двух миллионов подписчиков, и каждое ее появление в Сети становится поводом для бурного обсуждения. Красотка старается поддерживать интерес к своей персоне яркими публикациями и смелыми образами.

При этом звезда активно работает над своим внешним видом: она много времени уделяет спорту и тщательно следит за фигурой. Такой образ жизни уже заметно сказался на ее внешности, что поклонники регулярно отмечают в комментариях.

Экс-фигуристка не скрывает, что стремится оставаться в отличной физической форме и считает уход за собой важной частью жизни. Более того, она даже готова делиться личными моментами с многомиллионной аудиторией.

Кстати, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография Екатерины Андреевой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
