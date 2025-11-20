Семенович рассказала о старой обиде на тренера, который назвал ее "толстой"

После этого артистка решила экстремально ограничить себя в еде

Исполнительница Анна Семенович поведала о старой детской травме: тренеры обзывали ее "толстой", когда артистка была пятилетним ребенком. Впервые Аня услышала эту обидную характеристику, когда пришла заниматься фигурным катанием.

Правда, в этот момент Семенович крайне плохо ела. Худой не была, но и лишних килограммов у нее не было. И обидные слова от тренера запомнила на годы вперед.

Та фраза резанула будущую певицу. Ведь она на тот момент по комплекции не отличалась от остальных детей. Однако тренерам этого было мало: они заявляли, что та страдает лишним весом, который недопустим для выхода на лед.

Задетая Аня решила похудеть: в день ограничивалась парой яиц, двумя огурцами и кусочком сыра. Эта экстремальная диета продолжилась и в составе "Блестящих".

Уже позднее, состоявшись как сольная артистка, Семенович махнула рукой и перестала ограничивать себя в питании. Как оказалось, проблема кроется в инсулинорезистентности.

А недавно Анну разнес музыкальный критик Сергей Соседов, который назвал ее самой бесталанной певицей, попавшей в "Блестящие", по его словам, не из-за творческих способностей.