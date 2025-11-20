Семенович рассказала о старой обиде на тренера, который назвал ее "толстой"

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Исполнительница Анна Семенович поведала о старой детской травме: тренеры обзывали ее "толстой", когда артистка была пятилетним ребенком. Впервые Аня услышала эту обидную характеристику, когда пришла заниматься фигурным катанием.
Правда, в этот момент Семенович крайне плохо ела. Худой не была, но и лишних килограммов у нее не было. И обидные слова от тренера запомнила на годы вперед.
Та фраза резанула будущую певицу. Ведь она на тот момент по комплекции не отличалась от остальных детей. Однако тренерам этого было мало: они заявляли, что та страдает лишним весом, который недопустим для выхода на лед.
Задетая Аня решила похудеть: в день ограничивалась парой яиц, двумя огурцами и кусочком сыра. Эта экстремальная диета продолжилась и в составе "Блестящих".
Уже позднее, состоявшись как сольная артистка, Семенович махнула рукой и перестала ограничивать себя в питании. Как оказалось, проблема кроется в инсулинорезистентности.
А недавно Анну разнес музыкальный критик Сергей Соседов, который назвал ее самой бесталанной певицей, попавшей в "Блестящие", по его словам, не из-за творческих способностей.
На перемещение техники у стран альянса уходит полтора месяца
Представители западной коалиции все чаще используют воинственную риторику