Пиарщица Тодоренко отреагировала на слухи о ее отсутствии на ТВ из-за скандала

Фото: АГН Москва
Регина вернется на ТВ, обещает она

Пиар-менеджер Регины Тодоренко Нина Пономарева опровергла слухи о том, что ведущая могла отсутствовать на съемках передачи "Маска" из-за скандала с отеком Квинке. Пономарева заявила, что считает эти домыслы смешными, и указала, что та параллельно снимается в другом шоу – это и стало причиной, по которой Регина пропустила съемки для передачи на НТВ.

В следующем выпуске, заверила Пономарева Super, та вернется в кресло.

"Сейчас она снимается в другом шоу, поэтому она была вынуждена пропустить несколько выпусков", – пояснила  пиар-менеджер. 

Напомним, Тодоренко столкнулась с массовой критикой в соцсетях из-за рассказа о том, как добавила другу-аллергику мед в чай, желая доказать психосоматическую природу заболеваний (в которой была убеждена сама). У друга из-за этого развился смертельно опасный отек Квинке. Позднее многие связали ее отсутствие в "Маске" именно с этим скандалом.

Регина признавалась, что до сих пор испытывает сильные эмоции и болезненный урок после этого случая – в тот момент она пережила сильнейший ужас и чувство вины. Этот эпизод теледива считает настоящим уроком, который наглядно иллюстрирует, во что может обернуться игнорирование слов других людей о своем здоровье.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник

