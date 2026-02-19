Пересильд вспомнила опыт работы с животными на съемках: "Партнером был медведь"

Актриса сыграла спасительницу бегемотихи Ленинградского зоосада – и это для нее не самая "плотная история"

Юлия Пересильд признается, что "сыграть в любовь" во время съемок с животными не получится – они сразу чувствуют отношение человека. Хотя опыт у звезды "Вызова" тут есть. Юлии доводилось сниматься в "Крае" с медведем Степой, а в "Финист. Первый богатырь" она подружилась с верблюдом по имени Куня.

"Провела с ним два месяца в Казахстане, так он меня встречал и провожал потом со съемочного дня. Здесь, в "Красавице", у меня была не такая плотная история. Но подружиться с животными я смогла", – признается актриса.

Новая роль Юлии – спасительница бегемота в военной драме Антона Богданова "Красавица", охватывающей трагические события во время блокады Ленинграда.

Пересильд играет сотрудницу зоосада Евдокию Иванову, которая каждый день возит к бегемотихе Красавице на саночках 40 литров воды из ледяной Невы. Евдокия заполняла бассейн и обмывала Красавицу.

"Она втирала ей в кожу камфорное масло и тюлений жир, потому что от пересыхания кожа бегемота сохнет и трескается, а во время обстрелов спускалась к ней, обнимала как человека, успокаивала, пела ей колыбельные… Для меня эта история о том, как наши прабабушки и прадедушки умудрились спасти свои души в то страшное время", – призналась Юлия в беседе с женским журналом "Клео.ру".

