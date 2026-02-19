Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Юлия Пересильд признается, что "сыграть в любовь" во время съемок с животными не получится – они сразу чувствуют отношение человека. Хотя опыт у звезды "Вызова" тут есть. Юлии доводилось сниматься в "Крае" с медведем Степой, а в "Финист. Первый богатырь" она подружилась с верблюдом по имени Куня.
"Провела с ним два месяца в Казахстане, так он меня встречал и провожал потом со съемочного дня. Здесь, в "Красавице", у меня была не такая плотная история. Но подружиться с животными я смогла", – признается актриса.
Новая роль Юлии – спасительница бегемота в военной драме Антона Богданова "Красавица", охватывающей трагические события во время блокады Ленинграда.
Пересильд играет сотрудницу зоосада Евдокию Иванову, которая каждый день возит к бегемотихе Красавице на саночках 40 литров воды из ледяной Невы. Евдокия заполняла бассейн и обмывала Красавицу.
"Она втирала ей в кожу камфорное масло и тюлений жир, потому что от пересыхания кожа бегемота сохнет и трескается, а во время обстрелов спускалась к ней, обнимала как человека, успокаивала, пела ей колыбельные… Для меня эта история о том, как наши прабабушки и прадедушки умудрились спасти свои души в то страшное время", – призналась Юлия в беседе с женским журналом "Клео.ру".
Ранее Юлия призналась, что уже не одинока, хотя не стала раскрывать имя своего избранника.
Глава киевского режима становится токсичной фигурой для многих
Американские эксперты внимательно следят за российскими успехами