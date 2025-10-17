"Тяжело быть одной": Пересильд сделала признание о новом романе

"Тяжело быть одной": Пересильд сделала признание о новом романе
Кадр видео
По слухам, ухажера актриса нашла на съемочной площадке

Звезда "Вызова" Юлия Пересильд в недавнем интервью подтвердила, что больше не одинока. Подробности отношений и личность нового избранника она раскрывать не стала, однако отметила, что быть в статусе свободной женщины ей не нравится.

По словам актрисы, заботиться о себе самостоятельно и тянуть в одиночку детей, быт – непросто. Этот путь Юлии уже приходилось проходить, и от него она осталась не в восторге.

"Это очень интересно, очень, но недолго… Очень тяжело быть одной!" – заявила она.

Артистка отметила, что теперь о мечтает о любви и парности с кем-то. Но заводить отношения с первым встречным ради борьбы с одиночеством она не намерена, поэтому счастлива, что ей повезло встретить достойного мужчину.

Пересильд рассказала, что быть сильной и независимой женщиной больше совершенно не хочет. Знаменитость подчеркнула, что она может позволить себе слабость и глупость, а в идеале мечтает быть "цветочком", о котором заботятся и который любят.

Ранее источники сообщили, что новым избранником Юлии стал оператор Михаил Милашин, с которым она познакомилась на съемках. По слухам, этот роман стал причиной расставания с Тройником, с которым Пересильд уже была помолвлена. 

Источник: соцсети

