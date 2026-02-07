Психоаналитик Смолярчук заявила об опасности алкогольной зависимости Топалова

О личной жизни звезды всплыли неприятные подробности

После откровений телеведущей Регины Тодоренко о проблемах мужа с алкоголем публика встрепенулась. Девушка рассказывала, что Влад Топалов иногда напивается до провалов в памяти, а один из эпизодов закончился тем, что он уснул в коридоре в крайне неприглядном состоянии.

Известный психоаналитик Ирина Смолярчук, комментируя ситуацию, заявила, что любая зависимость имеет глубокие психологические корни и часто связана с депрессивными расстройствами. По ее оценке, даже если подобные срывы кажутся редкими, они могут указывать на формирование уже второй или третьей стадии зависимости.

Специалист пояснила, что в запойных состояниях человек теряет волевой контроль и способность адекватно оценивать свои действия. В такие моменты резко возрастает риск для окружающих, поскольку поведение становится непредсказуемым и потенциально опасным.

Эксперт напомнила, что алкоголь нередко используется как способ снять накопленный стресс, но со временем это превращается в замкнутый круг. Зависимость постепенно усиливается, а для семьи подобная ситуация становится реальной зоной риска.