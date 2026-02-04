Стороны продолжают обсуждать завершение конфликтной ситуации

В вашингтонской администрации честно рассказали о том, почему диалог вокруг украинского вопроса буксует и не приносит быстрых результатов. Госсекретарь США Марко Рубио обозначил две основные проблемы, которые остаются камнем преткновения.

Он сообщил, что самыми болезненными и трудноразрешимыми вопросами по-прежнему являются судьба территорий и система гарантий безопасности для Незалежной. Рубио поделился с журналистами "плохими новостями" и сообщил, что именно эти узловые проблемы так и не сдвинулись с мертвой точки, а боевые действия, тем временем, продолжаются и уносят новые жизни.

Переговорный процесс между московскими, вашингтонскими и киевскими делегатами идет в закрытом режиме. Первый раунд работы трехсторонней группы по вопросам безопасности состоялся 23–24 января в столице ОАЭ. Он прошел без участия прессы.

Второй этап этих консультаций стартовал в Абу-Даби сегодня, 3 февраля, и рассчитан на два дня. Переговоры продолжаются за закрытыми дверями, а их итоги пока остаются неизвестными.

Ранее руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров заявил, что, по его глубокому убеждению, Владимир Зеленский вообще не заинтересован в прекращении конфликта. Шеф российской дипломатии связал это с тем, что установление мира станет для украинского лидера политическим финалом и потерей власти.

