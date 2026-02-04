Рубио назвал наиболее проблемные темы в переговорах

Две загвоздки: Рубио обозначил главные проблемы переговоров по Украине
Марко Рубио. Фото: Office of Vice President of the United States/Общественное достояние/wikimedia.org
Стороны продолжают обсуждать завершение конфликтной ситуации

В вашингтонской администрации честно рассказали о том, почему диалог вокруг украинского вопроса буксует и не приносит быстрых результатов. Госсекретарь США Марко Рубио обозначил две основные проблемы, которые остаются камнем преткновения.

Он сообщил, что самыми болезненными и трудноразрешимыми вопросами по-прежнему являются судьба территорий и система гарантий безопасности для Незалежной. Рубио поделился с журналистами "плохими новостями" и сообщил, что именно эти узловые проблемы так и не сдвинулись с мертвой точки, а боевые действия, тем временем, продолжаются и уносят новые жизни.

Переговорный процесс между московскими, вашингтонскими и киевскими делегатами идет в закрытом режиме. Первый раунд работы трехсторонней группы по вопросам безопасности состоялся 23–24 января в столице ОАЭ. Он прошел без участия прессы.

Второй этап этих консультаций стартовал в Абу-Даби сегодня, 3 февраля, и рассчитан на два дня. Переговоры продолжаются за закрытыми дверями, а их итоги пока остаются неизвестными.

Ранее руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров заявил, что, по его глубокому убеждению, Владимир Зеленский вообще не заинтересован в прекращении конфликта. Шеф российской дипломатии связал это с тем, что установление мира станет для украинского лидера политическим финалом и потерей власти.

К слову, недавно в Кремле прозвучало заявление об СВО, которое вызвало неожиданную реакцию в Германии.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

В США рассказали, чем обернутся для Зеленского авиаудары по Украине

Действующий режим уже не способен справиться с масштабным коллапсом

Генсек НАТО выступил в Раде и объявил Киеву плохие новости

Рютте не стал скрывать реальное положение дел

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей