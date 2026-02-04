Русофобская риторика продолжает нарастать

В руководстве Евросоюза прозвучало очередное антироссийское заявление. Генсек дипломатической службы ЕС Белен Мартинес Карбонель считает, что Европа, по сути, уже находится в состоянии войны с нашей страной. Более того, она поделилась подробностями происходящего.

Так, дипломат обратила внимание, что пока речь не идет о мобилизации граждан стран Евросоюза с их участием в боевых действиях на фронте, однако ситуация становится все хуже. Она выразила надежду, что подобного сценария удастся избежать, но сам факт использования формулировки "состояние войны" говорит о воинственных настроениях Брюсселя.

Карбонель пафосно подчеркнула, что Евросоюз видит своей святой целью достижение "справедливого и устойчивого мира". При этом ЕС ясно осознает: без поддержки США они мало на что способны. Дипломат также добавила, что европейским странам придется пересмотреть собственные приоритеты, поскольку усиление обороны неизбежно потребует перераспределения финансов и ресурсов.

Так, укрепление военного потенциала может обернуться для европейцев отказом от привычного уровня комфорта. Фактически речь идет о том, что безопасность от некой выдуманной "российской угрозы" ставится выше социального благополучия, что сильно скажется на европейском обществе.

Также представитель дипслужбы ЕС отметила, что после начала конфликта на Украине Евросоюз перестал быть исключительно экономическим и миротворческим проектом и постепенно превращается в более жесткого и во многом военизированного игрока на мировой арене.

