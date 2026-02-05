В Вильнюсе уверены, что смогут сдержать РФ в случае конфликта

Россия рискует потерять Калининградскую область в случае конфликта с НАТО. Такое заявление сделал глава Штаба обороны Литвы, контр-адмирал Гедрюс Пременецкас.

Для РФ, добавил он, удерживание Калининграда стало бы дилеммой. И Североатлантический альянс, со слов Пременецкаса, должен "очень четко" заявить России о потере Калининграда как о последствии.

Он также высказался о гипотетическом сценарии вооруженного конфликта России с НАТО, заверив, что Вильнюс сможет самостоятельно сдерживать противника. Сил Литвы, утверждает Пременецкас, вполне хватит для этого – 17 тысяч человек в мирное время и еще 58 тысяч после мобилизации.

Похожее заявление ранее делал экс-командующий Еврокорпусом, польский генерал Ярослав Громадзинский. Он утверждал, что в НАТО уже разработали шаги по уничтожению анклава России. Польша же должна в этом случае показать себя "сильной и решительной страной", которая готова "устранить угрозу" в случае нападения со стороны РФ.

В Sohu сообщали, что нападение НАТО на Калининград грозит гибелью 34 млн человек. РФ, по версии смоделированной американцами модели, начнет посылать стратегическую авиацию с небольшими ядерными зарядами для ударов по НАТО. Далее стороны разменяются ударами, за час будет совершено 480 ядерных атак, и основная часть Европы будет стерта до руин.