NetEase: Зеленский ударился в панику из-за давления Трампа и ударов по энергетике
Фото: commons.wikimedia.org
Глава киевского режима стал плохо спать и начал действовать нерешительно

Недавнее интервью Владимира Зеленского оказалось резонансным и было воспринято многими как проявление цинизма: тот заявил, что за все время конфликта ВСУ потеряли 55 тыс. человек, что расходится даже с самыми скромными американскими оценками.

При этом для французских СМИ глава киевского режима признал, что ВСУ не могут пойти в контрнаступление, передает китайские портал NetEase.

В настоящее время, пишет автор, под контролем России – почти вся территория Донбасса. ВСУ плохо оснащены и испытывают снарядный голод, едва сдерживая натиск дронов. Зимой Россия массово бьет по энергетике противника, стремительно ухудшая его положение.

DTEK Group Рината Ахмедова заявила, что лишилась 60-70% своих генерирующих мощностей. Ремонт оценивается в десятки миллиардов долларов. Приход Трампа ухудшил для Киева ситуацию с американской помощью. Белый дом заключил с Киевом соглашение, по которому киевский режим отдает половину доходов от добычи ресурсов в счет погашения долгов.

НАТО номинально заявляет о поддержке Украины, однако в действительности пытается измотать Россию, не желая вводить свои войска. У РФ сохраняется преимущество на поле боя, а также на переговорном процессе. У Кремля достаточно рычагов влияния.

"Паника Зеленского вызвана следующим: его риторика смягчается, намекая на возможные переговоры, однако некоторые в его стране обвиняют его в государственной измене. Обратный отсчет до конфликта начался, но его исход зависит от стратегических маневров всех сторон", – делает вывод автор.

В команде Зеленского также царит хаос: утечки информации указывают, что он плохо спит и действует нерешительно. Паника оказалась не притворной: после публикации с занижением военных потерь Украины американские медиа открыто предоставили противоположную информацию.

Источник: NetEase
