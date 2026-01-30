Лера Кудрявцева заявила о пристрастии Наташи Королевой: "Бухает она хорошо"

Курс рубля
Лера Кудрявцева решила проехаться по Наташе Королевой, заявив, что та нередко "выпивает" и в принципе любит отдохнуть с размахом. В эфире шоу "Пожалуйста, не рассказывай" телеведущая сообщила, что вместе с подругой и коллегой по музыкальной группе "ЗаVисть" Катей Гордон любит песни Наташи – хит "Девичник" подымает обеим настроение.
"Там лейся, лейка. Наташу мы любим, но бухает она хорошо. Там самогон, сало", – высказалась Лера.
Впрочем, саму Леру также высмеяли: Гордон заявила, что подруга много ест и принимает таблетки для ускорения метаболизма, чтобы быстро опорожнить кишечник. Поэтому блондинка, с ее слов, не набирает вес. Кудрявцева эту информацию подтвердила.
"Если пережрал, то одну таблетку выпил, и нормально", – высказалась журналистка.
Еще один факт о Лере – блондинка обожает нижнее белье и может похвастаться огромной коллекцией.
Кстати, сама Кудрявцева не приемлет алкоголь и как-то пообещала Кате, что той "бутылек прилетит в голову" на сцене. Юрист не поддерживает ЗОЖ и позволяет себе бокал перед тем, как выйти к зрителям. Между подругами случаются ссоры, однако они привыкли друг к другу за десять лет дружбы.
