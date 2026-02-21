Актриса Стаханова раскритиковала артистов за жалобы на маленькую пенсию

Актриса Стаханова раскритиковала артистов за жалобы на маленькую пенсию
Галина Стаханова. Фото: Алексей Никишин/wikimedia.org
Знаменитость пристыдила коллег

На фоне участившихся среди представителей творческой среды разговоров о низких пенсиях свое мнение высказала звезда телесериалов Галина Стаханова. Знаменитость признала, что на обычную пенсию прожить непросто, однако призвала коллег быть честными прежде всего перед собой.

Пожилая звезда посоветовала артистам не забывать о неофициальных гонорарах, которые они годами получают помимо официальных выплат, а также о приобретенной недвижимости и накоплениях. Она подчеркнула, что жалобы знаменитостей выглядят весьма странно на общем фоне.

85-летняя актриса рассказала, что получает от государства около 30 тысяч рублей в месяц, и этими средствами распоряжается ее дочь. Она не скрывает, что суммы едва хватает на жизнь, поэтому звезда продолжает работать.

Стаханова подчеркнула, что до сих пор с радостью принимает предложения о съемках, потому что по-настоящему любит свою профессию и не собирается уходить со сцены.

