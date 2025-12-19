Вика Цыганова обозвала Филиппа Киркорова "ничтожным типом"

Исполнительница вступила в перепалку с поп-королем после квартирного скандала

Виктория Цыганова назвала Филиппа Киркорова "ничтожным типом": так она отреагировала на критику поп-короля, который ранее причислил ее к "неудачникам, у которых не сложилось". Певец отнес Цыганову к хейтерам Ларисы Долиной, которые, не обладая талантами, решили громко заявить о себе.

Вика в ответ заявила, что не готова комментировать заявление Киркорова, который давно для нее умер как артист. Знаменитость считает, что они с Филиппом находятся в разных мирах. Тот, уверена певица, находится в блаженном неведении из-за того, что окружен людьми, поющими ему "дифирамбы" и создающими видимость нужности и востребованности.

Цыганова уверена, что может похвастаться зрительскими симпатиями, в наличии которых отказывает Киркорову. И забыли все не о ней, а о поп-короле.

Ранее Киркоров заявил, что хейтеры Ларисы Долиной, оказавшейся в центре квартирного скандала, пытаются вставить свои "пять копеек" в историю с певицей, перед которой "все преклонялись".

Кстати, поп-король, как выяснилось недавно, оказался в розыске у украинских органов. Его пресс-секретарь Екатерина Успенская заявила, что сам певец вряд ли будет комментировать новость, которую она назвала бреднями.