Улетевший в США Поперечный* решил обжаловать в суде свое иноагентство

Данила Поперечный* решил обжаловать в Верховном суде отказ, который ранее последовал после его требований отменить статус иностранного агента. Жалоба от комика, живущего в Штатах, поступила 22 декабря 2025 года.
Судебное заседание к настоящему моменту не назначено.
В прошлом году блогер требовал исключить его из реестра иноагентом. Однако в одном из районных судов Москвы ему отказали в иске к Министерству юстиции. Следующие инстанции утвердили решение.
В ходе заседания, пишет РИА Новости, было отмечено, что причиной внесения в реестр иноагентов стал в том числе факт того, что Поперечный* получил свыше 60 тыс. долларов от организаций из Соединенных Штатов и Ирландии.
Комик, к тому же, выполнял роль респондента на ресурсах иностранных структур, создавая сообщения и материалы иноагентов, выступая против специальной операции и распространяя недостоверные данные о решениях российских властей.
В прошлом году Поперечный* раскритиковал Даню Милохина, который сбежал в Дубай. Комик возмутился, что тот подвел команду и партнершу по "Ледниковому периоду".
*признан иностранным агентом решением Минюста
