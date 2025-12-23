Улетевший в США Поперечный* решил обжаловать в суде свое иноагентство

Комика не устраивает его статус в России

Данила Поперечный* решил обжаловать в Верховном суде отказ, который ранее последовал после его требований отменить статус иностранного агента. Жалоба от комика, живущего в Штатах, поступила 22 декабря 2025 года.

Судебное заседание к настоящему моменту не назначено.

В прошлом году блогер требовал исключить его из реестра иноагентом. Однако в одном из районных судов Москвы ему отказали в иске к Министерству юстиции. Следующие инстанции утвердили решение.

В ходе заседания, пишет РИА Новости, было отмечено, что причиной внесения в реестр иноагентов стал в том числе факт того, что Поперечный* получил свыше 60 тыс. долларов от организаций из Соединенных Штатов и Ирландии.

Комик, к тому же, выполнял роль респондента на ресурсах иностранных структур, создавая сообщения и материалы иноагентов, выступая против специальной операции и распространяя недостоверные данные о решениях российских властей.

В прошлом году Поперечный* раскритиковал Даню Милохина, который сбежал в Дубай. Комик возмутился, что тот подвел команду и партнершу по "Ледниковому периоду".

*признан иностранным агентом решением Минюста