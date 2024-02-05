Данила Поперечный о Милохине: "Кинул людей"

Блогер понял, что на тиктокера не зря ополчились россияне

22-летний Даня Милохин сбежал из России мгновенно. Сначала он перебрался в Дубай, потом в Америку. Разговоры о возвращении начались довольно быстро после отъезда, но тиктокер, видимо, еще не понял, что его не ждут в родной стране.

Блогер Данила Поперечный с некоторых пор тоже живет в Штатах, пытаясь заново построить карьеру. Раньше Данила никогда не высказывался насчет Милохина, да и особой дружбы между ними замечено не было. Но недавно Поперечный собрал воедино услышанное о тиктокере и понял, за что его возненавидели пользователи Сети.



"Он же был и на Первом канале, и вообще везде", – сделал открытие блогер.

Поперечный возмутился, что Милохин подвел и свою партнершу по "Ледниковому периоду", и других людей, но не удивлен, что на нем теперь "отрываются" все, кому не лень. Себя же он не считает поводом "оторваться", поскольку не имеет политических амбиций.

Данила тоже не отказался бы вернуться в Россию. По его признанию, наиболее комфортным вариантом для него был бы тот, когда можно половину времени жить в России, а половину – в Америке, поскольку в нашей стране он родился и там у него близкие.

Ранее мы писали, что Милохину возмущенные россияне желают никогда не возвращаться в Россию и не считают его русским.

