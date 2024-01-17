Сбежавшего из России Милохина предупредили о наказании за ошибки

Сбежавшего из России Милохина предупредили о наказании за ошибки
Даня Милохин. Фото: Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда решил начать карьеру с нуля

Блогер Даня Милохин сейчас живет в ОАЭ. Поскольку его карьера в соцсетях и на российской эстраде сейчас испытывает сложности, он решил податься в спортсмены. Знаменитость серьезно начал заниматься боксом и даже готов выйти на профессиональный уровень.

Скоро у него должен состояться поединок с другим блогером Аджмал Ханом в турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Российская звезда подробно рассказывает о своей подготовке в соцсетях и надеется одержать победу.

Однако сбежавшего из России Милохина предупредили о наказании за ошибки, которые он может допустить в своей спортивной карьере. С комментарием по поводу амбиций знаменитости высказался Костя Цзю, который выразил мнение, что бокс – это настоящее искусство, указывает телеканал "360"

По его словам, спортсмены тратят много сил и времени, чтобы добиться настоящих профессиональных результатов. И сейчас у Милохина нет никаких перспектив в профессиональном боксе. Если блогер хочет провести бой только для понтов, то чемпион не советует ему этим заниматься, сообщает "Радио 1".

"Бокс не прощает ошибок, а наказывает за них", – подытожил Цзю.

В конце прошлого года Даня Милохин заявил, что готов вернуться в Россию, но пока для этого нет подходящих условий.

Источник: Sport24
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