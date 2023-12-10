"Голубизна прогрессирует": Соловьева подняли на смех после скандала с Милохиным

Цыганова поиздевалась над журналистом после его конфликта с Милохиным

Певица Вика Цыганова высказалась о конфликте Дани Милохина с телеведущим Владимиром Соловьевым, который резко прошелся по тиктокеру после бегства последнего в Эмираты.

В ходе очередной перепалки Даня выразил недоумение: как человек с такой ядовитой и полной ненависти риторикой является "примером России"? А после этого пригласил Владимира Рудольфовича на бой. Последний посмеялся и в ответ заявил, что встретился бы с Милохиным на передовой.

Вика Цыганова, комментируя конфликт, заявила, что жалеет всей душой Даню, лишенного "мозгов, сердца, совести" – и Родины.

"Но голубизна ведь прогрессирует, дает свои плоды", – высказалась Цыганова.

Исполнительница, отвечая на вопрос журналиста о возможности для Милохина вернуться в Москву, лишь в шутку заявила, что молодому тиктокеру придется преодолевать все трудности. Сначала покататься с Соловьевым на коньках в Эмиратах – чтобы их мастерство оценила Елизавета Медведева.

"Это же будет самая звездная пара!" – шутит Вика.

Звезда считает, что все должно завершиться настоящим рингом между этими двумя – а потом и одного, и второго должны простить уже сами россияне.