"Голубизна прогрессирует": Соловьева подняли на смех после скандала с Милохиным

"Голубизна прогрессирует": Соловьева подняли на смех после скандала с Милохиным
Владимир Соловьев. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Цыганова поиздевалась над журналистом после его конфликта с Милохиным

Певица Вика Цыганова высказалась о конфликте Дани Милохина с телеведущим Владимиром Соловьевым, который резко прошелся по тиктокеру после бегства последнего в Эмираты.

В ходе очередной перепалки Даня выразил недоумение: как человек с такой ядовитой и полной ненависти риторикой является "примером России"? А после этого пригласил Владимира Рудольфовича на бой. Последний посмеялся и в ответ заявил, что встретился бы с Милохиным на передовой.

Вика Цыганова, комментируя конфликт, заявила, что жалеет всей душой Даню, лишенного "мозгов, сердца, совести" – и Родины.

"Но голубизна ведь прогрессирует, дает свои плоды", – высказалась Цыганова.

Исполнительница, отвечая на вопрос журналиста о возможности для Милохина вернуться в Москву, лишь в шутку заявила, что молодому тиктокеру придется преодолевать все трудности. Сначала покататься с Соловьевым на коньках в Эмиратах – чтобы их мастерство оценила Елизавета Медведева.

"Это же будет самая звездная пара!" – шутит Вика.

Звезда считает, что все должно завершиться настоящим рингом между этими двумя – а потом и одного, и второго должны простить уже сами россияне.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
По теме

Увезли на скорой: в семье Штурм произошла трагедия

Женщину удалось спасти

Раскрыта истинная причина эмиграции Пугачевой

Оказалось, что артистка уехала из России из-за двойняшек Лизы и Гарри

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей