"Слегка домогается": Соловьев рассказал об отношениях с Зейналовой

"Слегка домогается": Соловьев рассказал об отношениях с Зейналовой
Светлана Зейналова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Ведущий сделал признание

Ведущий Первого канала Тимур Соловьев рассказал, как складываются его отношения с партнершей по проекту "Доброе утро" Светланой Зейналовой. Коллега частенько отпускает в его адрес неоднозначные шуточки, что замечают абсолютно все. 

Соловьев признался, что поклонницы засыпают его вопросами о том, почему его соведущая позволяет так похабно себя вести. Конечно, многим это не нравится. Девушки считают, что Зейналова откровенно флиртует с женатым Соловьевым. 

Но ведущий "Доброго утра" прекрасно понимает, что это просто манера общения на съемках. При этом Соловьев признался, что это и вовсе было изначально прописано в сценарии "Доброго утра". Ставка была сделана именно на неформальное общение соведущих. 

По задумке создателей проекта, Светлана Зейналова негласно играет роль некого абьюзера, а Тимур Соловьев якобы ее жертвы, признался ведущий. 

"Она меня слегка домогается", — рассказал Тимур Соловьев. 

Напомним, ведущий женился на Анне Башмет три года назад. Жена родила от него дочь, которую назвали Сияна. Сейчас девочке уже два года. Кроме того, у Анны есть сын от прошлого брака, которого Тимур воспитывает как родного. При этом он не отрицает, что не стремится заменить мальчику родного отца. 

Источник: Lady.mail ✓ Надежный источник
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