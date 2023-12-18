"Все-таки Родина": Милохин объявил о скором возвращении в Россию

"Все-таки Родина": Милохин объявил о скором возвращении в Россию
Даня Милохин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Однако у тиктокера есть пока одна проблема

Тиктокер Даня Милохин, мечтающий о выступлениях в профессиональном спорте внутри октагона, признался, что мечтает вернуться домой, в Москву. Однако пока что не готов рисковать и покупать себе билет: считает, что страсти по его душу еще не утихли. А потому нужно некоторое время подождать. Сколько – Даня не знает и сам.

Милохин не уверен, что дома его спокойно примут. Все-таки до этого ему грозили срочной службой в армии. Однако тоска по родному дому нет-нет да одолевает молодого парня, который уже многие месяцы живет в отдалении от родных и близких. 

"Здесь очень круто, но все-таки там столько моих ребят, друзей, дел интересных. Родина. С удовольствием даже сейчас бы рванул туда. Но пока не уверен, что меня там примут", – высказался блогер.

Пока что Даня чувствует "нотку зления" с российской стороны к его скромной персоне. Однако в скором времени обещает решить и эту проблему– чтобы вернуться домой.

"Скоро буду на месте", – пообещал блогер поклонникам.

Кстати, недавно Даня изъявлял готовность вернуться в Россию, если ему позволят избежать срочной службы взамен на получение высшего образования в университете.

Источник: Cоцсети ✓ Надежный источник
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