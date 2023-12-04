Милохин выдвинул условия для возвращения в Россию

Блогер требует гарантий

Известный блогер Даня Милохин, известный зрителям ТВ по выступлениям в "Ледниковом периоде" в паре с Евгенией Медведевой, высказался о службе в армии.

Так, один из поклонников поинтересовался, готов ли тот вернуться в Россию, если вместо армии ему предоставят возможность получить высшее образование.

"Почему бы и нет. Там хотя бы можно тактитоки снимать. Свободный график", – ответил Даня.

Служба в Вооруженных силах молодого блогера, который теперь собирается в профессиональный спорт выступать в октагоне, не привлекает. Нужно чистить картошку и заниматься уборкой туалетов, признается Даня.

Напомним, осенью 2023 года Милохин улетел из России, стоило только главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной обратиться в Минобороны с просьбой призвать того в армию как военнобязанного. Блогер вернулся в Эмираты, где живет со своими друзьями – и зарабатывает, как утверждает сам, под миллион рублей в месяц, хотя давно лишен основного заработка и контрактов в России.